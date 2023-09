TUI Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von TUI

So entwickelt sich TUI

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 5,70 EUR abwärts.

Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 5,70 EUR nach. In der Spitze fiel die TUI-Aktie bis auf 5,62 EUR. Bei 5,73 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 1.417.946 Stück.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 105,27 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.09.2023 bei 5,22 EUR. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 8,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 7,57 EUR.

TUI ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -1,16 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.433,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.286,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.12.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.12.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,948 EUR je TUI-Aktie.

