TUI Aktie News: TUI büßt am Vormittag ein

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 5,70 EUR ab.

Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,9 Prozent auf 5,70 EUR nach. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,70 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,73 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 143.218 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 105,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.09.2023 (5,22 EUR). Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 9,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,57 EUR für die TUI-Aktie.

Am 09.08.2023 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.286,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.433,20 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.12.2023 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 12.12.2024 werfen.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,948 EUR je Aktie.

