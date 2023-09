TUI Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von TUI

Aktie im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 5,70 EUR abwärts.

Der TUI-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:46 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 5,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der TUI-Aktie ging bis auf 5,62 EUR. Bei 5,73 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 745.107 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 11,70 EUR markierte der Titel am 18.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 105,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.09.2023 bei 5,22 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,38 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 7,57 EUR an.

TUI ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -1,16 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.286,00 EUR – ein Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 4.433,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.12.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.12.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,948 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

