TUI Aktie News: TUI am Mittag mit Kursabschlägen

Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 2,5 Prozent auf 1,41 EUR ab. Der Kurs der TUI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,40 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,42 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 874.880 TUI-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 3,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.02.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 60,47 Prozent zulegen. Am 03.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,17 EUR ab. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 20,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2,17 EUR aus.

Am 10.08.2022 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,72 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 847,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 468,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.433,20 EUR ausgewiesen.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 14.12.2022 präsentieren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 13.12.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,081 EUR je TUI-Aktie.

TUI-Aktie legt zu: Kooperation von TUI und Cepsa bei nachhaltigem Flugbenzin

Hot Stocks heute: Keine neuen Risiken eingehen - TUI im Aktien-Check

TUI-Aktie verliert: TUI erwartet wachsendes Interessen an Langzeiturlauben und 'Workation'

