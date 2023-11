TUI Aktie News: TUI am Nachmittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 5,79 EUR.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 5,79 EUR. Die TUI-Aktie sank bis auf 5,77 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,83 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.177.601 TUI-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 101,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. Bei 4,37 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 24,65 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 7,57 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 09.08.2023 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -1,16 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,24 Prozent auf 5.286,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.433,20 EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.12.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 12.12.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2023 0,930 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

