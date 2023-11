TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Mittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 5,88 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TUI-Aktie bei 5,95 EUR. Mit einem Wert von 5,83 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 1.251.986 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.01.2023 auf bis zu 11,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 49,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 4,37 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,57 EUR je TUI-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte TUI am 09.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat TUI 5.286,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.433,20 EUR erwirtschaftet worden.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.12.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 12.12.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,930 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

