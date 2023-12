TUI Aktie News: TUI am Donnerstagnachmittag leichter

TUI im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TUI. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 7,10 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 7,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TUI-Aktie bei 7,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.397.356 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 64,79 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.10.2023 Kursverluste bis auf 4,37 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 38,49 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 8,10 EUR.

TUI ließ sich am 06.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,22 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.476,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 7.614,00 EUR eingefahren.

Am 13.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 18.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

