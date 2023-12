TUI Aktie News: TUI am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 7,04 EUR abwärts.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 7,04 EUR. Zwischenzeitlich weitete die TUI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,02 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 87.711 TUI-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.01.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 66,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2023 (4,37 EUR). Mit Abgaben von 37,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 8,10 EUR angegeben.

Am 06.12.2023 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TUI 2,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 8.476,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.614,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,32 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2024 erfolgen. Am 18.02.2025 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,05 EUR je Aktie.

