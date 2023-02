TUI Aktie News: TUI am Mittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel TUI 1,91 EUR

Die TUI-Aktie musste um 12:01 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 1,91 EUR. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,89 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.717.792 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.02.2022 markierte das Papier bei 3,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 40,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 63,52 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 2,00 EUR für die TUI-Aktie aus.

Am 14.02.2023 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,14 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,27 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.750,50 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 58,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 2.369,20 EUR eingefahren.

TUI wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 10.05.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 08.05.2024 dürfte TUI die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,204 EUR fest.

TUI-Aktie steigt: TUI konnte Verlust zum Auftakt des Winters verkleinern - erneute Kapitalerhöhung auf Weg

TUI-Aktie tiefer: TUI will Treibhausgase senken - Verbindliche Ziele

TUI-Aktie verliert: TUI rechnet mit Preisanstieg bei Last-Minute-Reisen

