TUI Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von TUI

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 1,95 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die TUI-Aktie bis auf 1,94 EUR. Bei 1,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 93.608 TUI-Aktien umgesetzt.

Bei 3,22 EUR erreichte der Titel am 23.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,40 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,17 EUR ab. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 67,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 2,00 EUR.

Am 14.02.2023 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -0,27 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3.750,50 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 58,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.369,20 EUR erwirtschaftet worden.

Am 10.05.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 08.05.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2023 0,204 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

