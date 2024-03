TUI Aktie News: TUI tendiert am Vormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von TUI. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 6,84 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 6,84 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 6,88 EUR. Bei 6,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 70.989 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 8,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,37 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 56,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,028 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,70 EUR für die TUI-Aktie.

TUI gewährte am 13.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.302,50 EUR – ein Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 3.750,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Die TUI-Bilanz für Q2 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,01 EUR fest.

