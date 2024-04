TUI Aktie News: TUI am Montagvormittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TUI. Zuletzt sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 6,88 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere um 09:06 Uhr 2,9 Prozent. Die TUI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,88 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,81 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 181.590 TUI-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 8,02 EUR. 16,61 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,37 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 57,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 GBP im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,70 EUR.

TUI ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,24 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.302,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.750,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die TUI-Bilanz für Q2 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je Aktie aus.

