TUI Aktie News: TUI am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

TUI im Blick

Die Aktie von TUI zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 6,84 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere um 11:47 Uhr 2,4 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die TUI-Aktie bei 6,93 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,81 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.097.202 TUI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 8,02 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 17,15 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Mit einem Kursverlust von 36,21 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 8,70 EUR.

TUI ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR gegenüber -0,74 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 4,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,75 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

TUI wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,01 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie wegen zunehmender geopolitischer Risiken im Sinkflug

TUI-Aktie zurück in Frankfurt: Was das für Anleger bedeutet - Signalwirkung für BioNTech, Linde und Birkenstock?

TUI-Aktie profitiert stark: TUI kehrt an Frankfurter Börse zurück