TUI Aktie News: TUI am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 6,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 6,30 EUR abwärts. In der Spitze fiel die TUI-Aktie bis auf 6,26 EUR. Bei 6,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 285.337 TUI-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,02 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,35 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,37 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 30,65 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten TUI-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,029 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,70 EUR für die TUI-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 15.05.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,58 EUR gegenüber -0,56 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,65 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,17 Mrd. EUR in den Büchern standen.

TUI wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie klettert: TUI profitiert von höheren Reisepreisen

Aktien uneins: TUI und RATIONAL wohl vor MDAX-Aufnahme - Douglas in SDAX erwartet

Portfolio-Update: TUI - Nahostkonflikt als Stimmungsdämpfer