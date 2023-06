TUI Aktie News: TUI am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel TUI 6,60 EUR

Die TUI-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 6,63 EUR abwärts. Die TUI-Aktie sank bis auf 6,62 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,68 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.374.044 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 76,31 Prozent zulegen. Am 28.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,63 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,10 Prozent.

Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 6,23 EUR.

Am 10.05.2023 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 3.152,90 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.128,40 EUR umgesetzt worden waren.

Am 13.12.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von TUI rechnen Experten am 08.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,915 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

