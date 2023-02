TUI Aktie News: TUI am Vormittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel TUI 1,91 EUR

Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 1,89 EUR. Bei 1,91 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,89 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 86.026 TUI-Aktien.

Bei 3,22 EUR markierte der Titel am 23.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 41,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 1,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 62,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 2,00 EUR für die TUI-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 14.02.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat TUI im vergangenen Quartal 3.750,50 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 58,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TUI 2.369,20 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte TUI am 10.05.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 08.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2023 0,204 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

