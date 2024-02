TUI Aktie News: TUI am Freitagnachmittag in Rot

Aktienentwicklung

Die Aktie von TUI gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,7 Prozent auf 6,62 EUR nach.

Um 15:52 Uhr fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,7 Prozent auf 6,62 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte TUI-Aktie bei 6,57 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,82 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.952.056 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 23.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,15 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 53,29 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,37 EUR am 24.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Nach 0,000 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,034 EUR je TUI-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 8,27 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 13.02.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,74 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.302,50 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 3.750,50 EUR eingefahren.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,00 EUR fest.

