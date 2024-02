TUI Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von TUI

Notierung im Blick

Die Aktie von TUI gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von TUI befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 6,76 EUR ab.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 6,76 EUR. In der Spitze büßte die TUI-Aktie bis auf 6,71 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,82 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 241.905 TUI-Aktien.

Bei 10,15 EUR erreichte der Titel am 23.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,20 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 4,37 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für TUI-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,034 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,27 EUR je TUI-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 13.02.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TUI ein Ergebnis je Aktie von -0,74 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.302,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.750,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,00 EUR je Aktie.

