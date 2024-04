TUI Aktie News: TUI tendiert am Vormittag nordwärts

Kurs der TUI

Die Aktie von TUI zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,5 Prozent auf 6,93 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,00 EUR zu. Mit einem Wert von 6,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 178.548 TUI-Aktien gehandelt.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,02 EUR an. Mit einem Zuwachs von 15,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 4,37 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 37,00 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,70 EUR je TUI-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 13.02.2024 vor. Das EPS lag bei -0,24 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,75 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je TUI-Aktie.

