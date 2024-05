TUI Aktie News: TUI am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 6,37 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die TUI-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 6,37 EUR ab. Die TUI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,27 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 6,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.621.018 TUI-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,02 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,37 EUR am 24.10.2023. Abschläge von 31,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,036 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,70 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 15.05.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TUI ein Ergebnis je Aktie von -0,56 EUR vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,65 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 3,17 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,05 EUR fest.

