TUI Aktie News: TUI am Donnerstagvormittag im Minus

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 6,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,3 Prozent auf 6,30 EUR. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,27 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 180.624 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 8,02 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 4,37 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 30,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten TUI-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,029 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,70 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 15.05.2024 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TUI ein Ergebnis je Aktie von -0,56 EUR vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,65 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 3,17 Mrd. EUR eingefahren.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

