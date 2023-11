TUI Aktie News: TUI gibt am Donnerstagvormittag ab

So entwickelt sich TUI

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 5,72 EUR.

Der TUI-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 5,72 EUR. Im Tief verlor die TUI-Aktie bis auf 5,72 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,72 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 44.886 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 11,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 104,56 Prozent hinzugewinnen. Am 23.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,37 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,64 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 7,57 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte TUI am 09.08.2023 vor. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte TUI ebenfalls ein EPS von -1,16 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.286,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.433,20 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.12.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 12.12.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,930 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

