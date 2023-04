TUI Aktie News: TUI macht am Montagnachmittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel TUI 5,84 EUR

0,97% Charts

News

Analysen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 5,90 EUR. Die TUI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,99 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,71 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.112.040 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 23.04.2022 markierte das Papier bei 15,41 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 61,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,95 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,44 GBP.

TUI ließ sich am 14.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,74 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -1,43 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.750,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 58,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.369,20 EUR in den Büchern standen.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.05.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2023 1,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie steigt nach Rumpfplatzierung: Banken bleiben vorerst auf TUI-Aktien für 167 Millionen Euro sitzen

TUI-Aktie tiefer: Handel mit Bezugsrechten aus TUI-Kapitalerhöhung endet am Mittwoch

TUI-Aktie beendet Kursrutsch - Bezugsrechte steigen um 150 Prozent

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI AG

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com