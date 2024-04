TUI Aktie News: TUI am Mittag mit Verlusten

TUI im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TUI. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 6,77 EUR.

Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,8 Prozent auf 6,77 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die TUI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,75 EUR aus. Bei 6,93 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 763.528 TUI-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,36 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 35,55 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,70 EUR je TUI-Aktie an.

TUI gewährte am 13.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,74 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,75 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte TUI am 15.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,01 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

