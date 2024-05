TUI Aktie News: TUI am Mittag höher

TUI im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 6,34 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 0,3 Prozent auf 6,34 EUR. Die TUI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,37 EUR aus. Bei 6,29 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 799.913 TUI-Aktien gehandelt.

Bei 8,02 EUR markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,47 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für TUI-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,040 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,70 EUR je TUI-Aktie an.

Am 15.05.2024 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,58 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,17 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 07.08.2025 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2024 1,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie klettert: TUI profitiert von höheren Reisepreisen

Aktien uneins: TUI und RATIONAL wohl vor MDAX-Aufnahme - Douglas in SDAX erwartet

Portfolio-Update: TUI - Nahostkonflikt als Stimmungsdämpfer