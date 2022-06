TUI Aktie News: TUI am Mittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel TUI 1,73 EUR

Das Papier von TUI befand sich um 24.06.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 1,74 EUR ab. Die TUI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,70 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.896.401 TUI-Aktien umgesetzt.

Bei 4,10 EUR erreichte der Titel am 26.06.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,64 Prozent hinzugewinnen. Bei 1,67 EUR fiel das Papier am 16.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,86 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 2,50 EUR an.

Am 11.05.2022 hat TUI die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von 0,20 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 757,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.128,40 EUR umgesetzt, gegenüber 248,10 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 11.08.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,289 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

