TUI Aktie News: TUI am Mittag gefragt

TUI im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von TUI. Zuletzt konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 5,70 EUR.

Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 5,70 EUR. Die TUI-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,73 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 543.726 TUI-Aktien.

Bei 11,70 EUR erreichte der Titel am 18.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 105,35 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,37 EUR. Dieser Wert wurde am 23.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 23,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,57 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 09.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.286,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.433,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte TUI am 06.12.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.12.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von TUI.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,930 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Hot Stocks heute: DEUTZ hat die Chance auf eine Verdopplung - bei TUI gibt es keine Sorgenkinder

Hot Stocks heute: TUI überspringt den Abwärtstrend

Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktien sehr stark: Rüstungswerte wegen Krieg in Israel gefragt