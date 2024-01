TUI Aktie News: TUI gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von TUI zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 6,69 EUR.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 6,69 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TUI-Aktie bei 6,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,50 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 1.096.550 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,38 EUR erreichte der Titel am 26.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 70,09 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,37 EUR ab. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 53,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,10 EUR für die TUI-Aktie aus.

Am 06.12.2023 hat TUI die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI 2,22 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 8.476,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.614,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,32 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von TUI wird am 13.02.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 18.02.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,03 EUR je TUI-Aktie.

