TUI Aktie News: TUI am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von TUI konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 5,90 EUR. Die TUI-Aktie legte bis auf 5,91 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 5,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 455.810 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,30 EUR) erklomm das Papier am 18.05.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.04.2023 bei 5,67 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,44 GBP je TUI-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 14.02.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,74 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,43 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 3.750,50 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 58,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.369,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 10.05.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von TUI rechnen Experten am 08.05.2024.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2023 1,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

