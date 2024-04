TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Donnerstagnachmittag ins Minus

So bewegt sich TUI

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 6,67 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,7 Prozent auf 6,67 EUR. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,64 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,71 EUR. Zuletzt wechselten 1.104.387 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 8,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (4,37 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem TUI seine Aktionäre 2023 mit 0,000 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,70 EUR für die TUI-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte TUI am 13.02.2024 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TUI ein Ergebnis je Aktie von -0,74 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,75 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 15.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. TUI dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,01 EUR je TUI-Aktie belaufen.

