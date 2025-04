TUI Aktie News: TUI am Freitagvormittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von TUI. Das Papier von TUI konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 6,75 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 2,0 Prozent auf 6,75 EUR. Die TUI-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,78 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 261.165 TUI-Aktien umgesetzt.

Bei 8,88 EUR erreichte der Titel am 12.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,063 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,80 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 11.02.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,17 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 4,87 Mrd. EUR gegenüber 4,30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 20.05.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2025 1,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

