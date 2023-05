TUI Aktie News: TUI am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel TUI 6,12 EUR

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 6,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TUI-Aktie bei 6,16 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.007.799 TUI-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.05.2022 bei 12,38 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 102,90 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,63 EUR. Dieser Wert wurde am 28.04.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 4,45 EUR.

Am 10.05.2023 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -1,26 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.152,90 EUR im Vergleich zu 2.128,40 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte TUI am 13.12.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,18 EUR je Aktie aus.

