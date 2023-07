TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Vormittag fester

Blick auf TUI-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TUI. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 6,80 EUR zu.

Das Papier von TUI konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 6,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TUI-Aktie bei 6,83 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 107.421 TUI-Aktien.

Am 18.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 72,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.04.2023 bei 5,63 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,23 EUR aus.

Am 10.05.2023 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3.152,90 EUR gegenüber 2.128,40 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.12.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 08.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von TUI.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 0,918 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

