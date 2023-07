TUI Aktie News: TUI am Dienstagmittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von TUI zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 6,89 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere um 11:48 Uhr 1,6 Prozent. Die TUI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,90 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 889.260 TUI-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 11,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.01.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 69,71 Prozent hinzugewinnen. Am 28.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,63 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,23 EUR.

TUI ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 3.152,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.128,40 EUR erwirtschaftet worden waren, um 48,13 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte TUI am 13.12.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,918 EUR je Aktie belaufen.

