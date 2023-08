TUI Aktie News: TUI am Nachmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TUI. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 5,51 EUR.

Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,3 Prozent auf 5,51 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die TUI-Aktie bis auf 5,42 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,69 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.370.131 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 112,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 5,42 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 1,56 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 6,23 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 09.08.2023. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.286,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.433,20 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.12.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von TUI rechnen Experten am 12.12.2024.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,08 EUR fest.

