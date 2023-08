TUI Aktie News: TUI tendiert am Vormittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 5,59 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 5,59 EUR. Die Abwärtsbewegung der TUI-Aktie ging bis auf 5,53 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,69 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 668.146 TUI-Aktien.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,70 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 109,09 Prozent. Bei 5,53 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 1,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,23 EUR für die TUI-Aktie aus.

Am 09.08.2023 hat TUI die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -1,16 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.286,00 EUR – ein Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 4.433,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte TUI am 06.12.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von TUI rechnen Experten am 12.12.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Generative Künstliche Intelligenz wird laut TUI-Manager das Reisen verändern - TUI-Aktie gibt nach

TUI-Aktie dennoch schwächer: TUI geht weiter von starkem Sommergeschäft aus

TUI-Aktie verliert: TUI expandiert Hotel-Portfolio