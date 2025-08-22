TUI Aktie News: TUI zieht am Montagmittag an

Aktie im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 9,21 EUR zu.

Um 11:47 Uhr wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 9,21 EUR nach oben. Bei 9,24 EUR erreichte die TUI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,11 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 684.973 TUI-Aktien.

Bei 9,30 EUR markierte der Titel am 18.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 0,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,36 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 41,81 Prozent wieder erreichen.

TUI-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,120 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,19 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TUI am 13.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat TUI im vergangenen Quartal 6,20 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TUI 5,79 Mrd. EUR umsetzen können.

TUI wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.12.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.12.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,25 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

