TUI Aktie News: TUI am Montagvormittag billiger

Die Aktie von TUI gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 5,48 EUR.

Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 5,48 EUR abwärts. Die TUI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,45 EUR ab. Bei 5,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 123.600 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 11,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 53,17 Prozent niedriger. Bei 5,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,57 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 09.08.2023. TUI hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -1,16 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent auf 5.286,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.433,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.12.2023 terminiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.12.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 0,929 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

