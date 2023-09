TUI Aktie News: TUI tendiert am Montagmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 5,40 EUR.

Die TUI-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 5,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die TUI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,35 EUR aus. Bei 5,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.583.933 Stück gehandelt.

Am 18.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,70 EUR. 116,60 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.09.2023 Kursverluste bis auf 5,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,57 EUR.

TUI gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -1,16 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.286,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.433,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von TUI wird am 06.12.2023 gerechnet. Am 12.12.2024 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,929 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie gibt dennoch nach: Jefferies hebt Kursziel für TUI an

TUI-Aktie mit klaren Gewinnen: TUI bestätigt bei hoher Nachfrage Jahresprognose

Hot Stocks heute: Verfall bewegt DAX - pferdewetten.de - TUI-Einschätzung