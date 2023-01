TUI Aktie News: TUI am Mittag nahe Vortagesniveau

Aktien in diesem Artikel TUI 2,15 EUR

Kaum Ausschläge verzeichnete die TUI-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 12:22 Uhr bei 2,13 EUR. Bei 2,15 EUR erreichte die TUI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die TUI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,12 EUR aus. Bei 2,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.152.926 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,55 EUR an. Gewinne von 39,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2022 auf bis zu 1,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 83,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1,93 EUR.

TUI veröffentlichte am 14.12.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,04 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 7.614,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.366,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von TUI wird am 14.02.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 13.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von TUI.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,209 EUR je Aktie belaufen.

TUI-Aktie verliert: TUI rechnet mit Preisanstieg bei Last-Minute-Reisen

TUI-Aktie fester: TUI schaltet neues Hotelportale frei - Fokus auf Einzelbuchungen

TUI-Aktie sinkt deutlich: TUI will gewährte Staatshilfen vollständig zurückzahlen - Verlust verringert

