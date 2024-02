TUI Aktie News: TUI büßt am Montagvormittag ein

TUI im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 6,59 EUR ab.

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 6,59 EUR. Die TUI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,54 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 116.249 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,01 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Gewinne von 52,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (4,37 EUR). Mit Abgaben von 33,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für TUI-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,034 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 8,27 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte TUI am 13.02.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,74 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 4.302,50 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.750,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,72 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte TUI am 15.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,00 EUR je Aktie.

