TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 7,23 EUR.

Das Papier von TUI konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 7,23 EUR. Kurzfristig markierte die TUI-Aktie bei 7,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 422.434 TUI-Aktien.

Am 29.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 16,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für TUI-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,028 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,70 EUR je TUI-Aktie aus.

Am 13.02.2024 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,74 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.302,50 EUR – ein Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 3.750,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je TUI-Aktie.

