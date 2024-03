TUI Aktie News: TUI gewinnt am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von TUI zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von TUI konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,9 Prozent auf 7,44 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,9 Prozent auf 7,44 EUR. In der Spitze legte die TUI-Aktie bis auf 7,50 EUR zu. Mit einem Wert von 7,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.647.369 TUI-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.03.2023 bei 8,65 EUR. Mit einem Zuwachs von 16,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 41,35 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,028 EUR, nach 0,000 GBP im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 13.02.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 4.302,50 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.750,50 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte TUI die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

