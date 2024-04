TUI Aktie News: TUI am Mittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TUI. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 6,78 EUR.

Die TUI-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 6,78 EUR. Kurzfristig markierte die TUI-Aktie bei 6,79 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,79 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 240.403 Stück gehandelt.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 8,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 18,19 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 35,64 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP an TUI-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,70 EUR.

Am 13.02.2024 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -0,74 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,30 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 3,75 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte TUI die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2024 1,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Portfolio-Update: TUI - Nahostkonflikt als Stimmungsdämpfer

TUI will vorerst keine Dividende zahlen - TUI-Aktie steigt

TUI-Aktie wegen zunehmender geopolitischer Risiken im Sinkflug