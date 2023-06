TUI Aktie News: TUI tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TUI zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von TUI konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 6,41 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 6,41 EUR zu. Kurzfristig markierte die TUI-Aktie bei 6,49 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,37 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 2.094.634 TUI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.01.2023 bei 11,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 45,16 Prozent niedriger. Am 28.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,63 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,19 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,23 EUR für die TUI-Aktie aus.

TUI ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -1,11 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.152,90 EUR – ein Plus von 48,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 2.128,40 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte TUI am 13.12.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,915 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie gesucht: TUI Deutschland zeigt sich zufrieden mit Sommersaison

Mai 2023: Die Expertenmeinungen zur TUI-Aktie

TUI-Aktie gefragt: Deutsche Bank hebt TUI auf 'Buy' - Kursziel angepasst