TUI Aktie News: Anleger greifen bei TUI am Montagmittag zu

Die Aktie von TUI zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 6,46 EUR.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 6,46 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TUI-Aktie bei 6,49 EUR. Bei 6,37 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 755.327 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,70 EUR) erklomm das Papier am 18.01.2023. 81,17 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,63 EUR. Dieser Wert wurde am 28.04.2023 erreicht. Abschläge von 12,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 6,23 EUR angegeben.

TUI ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TUI ein Ergebnis je Aktie von -1,11 EUR vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 48,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.152,90 EUR umgesetzt, gegenüber 2.128,40 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die TUI-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.12.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,915 EUR fest.

