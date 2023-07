TUI Aktie News: TUI tendiert am Mittwochmittag fester

TUI im Blick

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von TUI konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 6,86 EUR.

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 6,86 EUR. In der Spitze legte die TUI-Aktie bis auf 6,90 EUR zu. Bei 6,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 586.505 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 70,40 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 5,63 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.04.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 17,95 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 6,23 EUR angegeben.

Am 10.05.2023 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -1,11 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.128,40 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.152,90 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.12.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 0,918 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie legt zu: Deutsche Reisekonzerne bringen Tausende Rhodos-Urlauber vorzeitig zurück

TUI-Aktie mit Verlusten: TUI stoppt wegen der Waldbrände Flüge nach Rhodos

TUI-Aktie legt zu: Zuwachs bei Buchungszahlen