TUI Aktie News: TUI verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

TUI im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TUI. Zuletzt ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 8,95 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 8,95 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die TUI-Aktie bis auf 8,87 EUR. Bei 9,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.480.358 Stück gehandelt.

Bei 9,30 EUR markierte der Titel am 18.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 3,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 5,36 EUR. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 66,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,120 EUR je TUI-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,19 EUR für die TUI-Aktie aus.

TUI gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,20 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,79 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte TUI am 10.12.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 16.12.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,26 EUR je TUI-Aktie.

