TUI Aktie News: TUI am Dienstagmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TUI. Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,9 Prozent auf 5,01 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,9 Prozent auf 5,01 EUR. Die Abwärtsbewegung der TUI-Aktie ging bis auf 4,89 EUR. Mit einem Wert von 5,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.943.399 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 133,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,89 EUR. Dieser Wert wurde am 26.09.2023 erreicht. Abschläge von 2,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,57 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 09.08.2023. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -1,16 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent auf 5.286,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.433,20 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von TUI wird am 06.12.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 12.12.2024.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,929 EUR je Aktie.

