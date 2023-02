TUI Aktie News: TUI verteuert sich am Montagnachmittag

Die Aktie notierte um 04:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 17,90 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 17,91 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 17,31 EUR. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 268.736 Stück gehandelt.

TUI gewährte am 14.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 3.750,50 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.369,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 58,30 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.05.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 08.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von TUI.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,04 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI AG

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com